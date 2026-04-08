В Венгрии показали, как экс-генерал СБУ подделывал накладные

БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) опубликовало видеозапись того, как сопровождавший перевозку через Венгрию крупных сумм валюты и слитков золота украинского "Ощадбанка" экс-генерал СБУ в общественном туалете подделывал на них накладные.
NÁV заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Ведомство начало расследование, выясняя цель перевозки денег и золота.
"В ходе расследования всплыл ряд доказательств, указывающих на неясность обстоятельств перевозки украинских наличных денег через Венгрию, а также на то, что их... происхождение и использование тоже могут представлять собой преступление. Это подтверждается видеозаписью, которую ведомство публикует полностью. На записи, предположительно, видно, как бывший генерал-майор украинских спецслужб, курировавший перевозку наличных денег, подделывает документы в туалете автозаправочной станции во время перевозки, в то время как его сообщники обсуждают коррупционные денежные схемы", - говорится в сообщении на сайте NÁV.
На видеозаписи мужчина средних лет, сидя на перевернутом ящике для перевозки денег в общественном туалете, разложил на пеленальном столике документы и проставляет на них печати. В помещении рядом с ним находятся еще как минимум двое мужчин, один из которых и ведет съемку, они общаются между собой на русском и шутят.
NÁV также сообщило, что перевозимые банкноты евро и долларов были свежеотпечатанными и ранее не находились в обращении. Купюры евро выпущены центробанком Италии. Помимо украинского "Ощадбанка", за перевозками стоят также польский и гибралтарский банки.
"NÁV направила в генеральную прокуратуру, которая контролирует законность расследования, предложение о выдаче европейского ордера на расследование в отношении Австрии и Польши", - добавили в ведомстве.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
Бывший сотрудник украинских спецслужб рассказал венгерским СМИ, что Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии "Тиса" 5 миллионов евро наличными из "черных денег", которыми распоряжался сам без официального учета, и конфискованные в Венгрии средства из их числа.