В Венгрии показали, как экс-генерал СБУ подделывал накладные

БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) опубликовало видеозапись того, как сопровождавший перевозку через Венгрию крупных сумм валюты и слитков золота украинского "Ощадбанка" экс-генерал СБУ в общественном туалете подделывал на них накладные.

На видеозаписи мужчина средних лет, сидя на перевернутом ящике для перевозки денег в общественном туалете, разложил на пеленальном столике документы и проставляет на них печати. В помещении рядом с ним находятся еще как минимум двое мужчин, один из которых и ведет съемку, они общаются между собой на русском и шутят.