Российские ватерполисты разгромили британцев в матче Кубка мира

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сборная России по водному поло нанесла поражение команде Великобритании в матче второго тура основного этапа второго дивизиона Кубка мира, который проходит в Гзире (Мальта).
Встреча завершилась со счетом 21:9 (3:0, 4:2, 8:4, 6:3) в пользу российской сборной.
В турнире принимают участие 24 сборные. На первом этапе каждая команда проводит по три матча за три дня, 16 лучших команд выйдут в плей-офф Кубка мира. В третьем туре россияне, которые на старте турнира победили команду Бразилии (10:7), сыграют против сборной ЮАР в четверг.
Этот турнир стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
10 ноября 2025, 15:03