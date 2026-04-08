"Могут оспаривать и восход солнца": Васильев высмеял выпад Латвии - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
18:49 08.04.2026
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Выпады со стороны властей Латвии вряд ли окажут какое-либо влияние на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям и Олимпиаде-2028, с такой же вероятностью прибалтийская страна может оспаривать восход солнца, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Как сообщило LSM, латвийское общественное СМИ, руководство Национального олимпийского комитета Латвии на встрече с президентом МОК, состоявшейся в марте, в числе прочего резко выступило против возвращения России на международную арену. В НОК Латвии дали понять, что будут добиваться недопуска россиян на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, особенно под национальным флагом. На двух последних Олимпиадах россияне выступали в ограниченном количестве в нейтральном статусе.
"Знаете, если сравнить, то микроскопический элемент на теле слона, конечно, может заявлять, что он важен. Но слону, в данном случае МОК, от этого ни горячо, ни холодно. И то, что говорят в Латвии, вообще никого не интересует. Тем более, что Спортивный арбитражный суд уже определился в этом вопросе по значительному количеству наших федераций по различным видам спорта", - сказал Васильев.
"И было решено, что отстранение российских спортсменов было незаконным. Пусть Латвия заявляет все, что хочет, и спорит с тем, что солнце светит, а дождик льет. И пусть они кричат и визжат, от этого ничего не изменится. И зачем реагировать на не очень здоровых людей, которые вообще не понимают, что они делают. Я уверен, что это сказано только для того, чтобы заявить – они еще существуют. Потому что на них никто не обращает внимания, и они вообще никому не интересны. И поэтому они заявляют такие эпатажные вещи", - подчеркнул собеседник агентства.
