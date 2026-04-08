"Могут оспаривать и восход солнца": Васильев высмеял выпад Латвии

Как сообщило LSM, латвийское общественное СМИ, руководство Национального олимпийского комитета Латвии на встрече с президентом МОК, состоявшейся в марте, в числе прочего резко выступило против возвращения России на международную арену. В НОК Латвии дали понять, что будут добиваться недопуска россиян на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, особенно под национальным флагом. На двух последних Олимпиадах россияне выступали в ограниченном количестве в нейтральном статусе.

"Знаете, если сравнить, то микроскопический элемент на теле слона, конечно, может заявлять, что он важен. Но слону, в данном случае МОК, от этого ни горячо, ни холодно. И то, что говорят в Латвии, вообще никого не интересует. Тем более, что Спортивный арбитражный суд уже определился в этом вопросе по значительному количеству наших федераций по различным видам спорта", - сказал Васильев.

"И было решено, что отстранение российских спортсменов было незаконным. Пусть Латвия заявляет все, что хочет, и спорит с тем, что солнце светит, а дождик льет. И пусть они кричат и визжат, от этого ничего не изменится. И зачем реагировать на не очень здоровых людей, которые вообще не понимают, что они делают. Я уверен, что это сказано только для того, чтобы заявить – они еще существуют. Потому что на них никто не обращает внимания, и они вообще никому не интересны. И поэтому они заявляют такие эпатажные вещи", - подчеркнул собеседник агентства.