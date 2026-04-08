В Белом доме назвали вопрос получения иранского урана приоритетным - РИА Новости, 08.04.2026
20:48 08.04.2026 (обновлено: 20:55 08.04.2026)
В Белом доме назвали вопрос получения иранского урана приоритетным

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Белый дом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты надеются получить от Ирана обогащенный уран в результате дипломатических усилий, этот вопрос остается приоритетом для президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это стоит на первом месте в списке приоритетов для президента и его команды переговорщиков... Президент не собирается отступать и намерен добиться того, чтобы это (передача урана - ред.) произошло. Мы надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем", - сказала она в ходе брифинга.
В мире | Иран | США | Военная операция США и Израиля против Ирана | Дональд Трамп | Каролин Левитт
 
 
