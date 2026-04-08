В Белом доме назвали вопрос получения иранского урана приоритетным

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты надеются получить от Ирана обогащенный уран в результате дипломатических усилий, этот вопрос остается приоритетом для президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это стоит на первом месте в списке приоритетов для президента и его команды переговорщиков... Президент не собирается отступать и намерен добиться того, чтобы это (передача урана - ред.) произошло. Мы надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем", - сказала она в ходе брифинга.