"Их здесь нет". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году, сообщил NRK.
По его словам, Украина сейчас нуждается в этих норвежских самолетах, поскольку "находится на переломном этапе войны".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.