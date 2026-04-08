22:06 08.04.2026
"Их здесь нет". СМИ узнали, как Норвегия подставила Украину

NRK: Норвегия до сих пор не доставила на Украину обещанные ей истребители F-16

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ему еще в 2023 году, сообщил NRK.
"Мы не может ими пользоваться, их здесь нет. Возможно, Норвегии следует приложить немного больше усилий", — сказал источник на Украине, с которым беседовал телеканал.
По его словам, Украина сейчас нуждается в этих норвежских самолетах, поскольку "находится на переломном этапе войны".
Отмечается, что в августе 2023 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время визита на Украину пообещал, что Осло предоставит Киеву истребители F-16.
По данным NRK, задержки объясняют тем, что из шести истребителей два уже более года находятся на ремонте в Бельгии после того, как их использовали для обучения украинских пилотов в Дании, а четыре других были в неисправном состоянии, поэтому не смогли подняться в воздух.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
