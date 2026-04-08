На Украине хотят переименовать военкоматы в "офисы призыва"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. На Украине из-за проблем с мобилизацией хотят переименовать территориальные центры комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в "офисы призыва", сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

"Министерство обороны хочет реформировать. Пытаются разделить некоторые функции ТЦК - социальную функцию и функцию призыва. Разместить их в разных зданиях и назвать их "офис призыва" или "офис комплектования". Будет слово "офис"", - сообщил Костенко в интервью украинскому изданию Liga.net.

По словам Костенко, также рассматривается вопрос передачи функций военкоматов полиции. При этом он добавил, что полиция "не очень горит желанием" перенимать на себя эти функции.

В феврале министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал комплексную реформу мобилизации в стране для решения "накопленных проблем".