Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 08.04.2026
Axios: Уиткофф был разгневан изначальным ответом Ирана, назвав его катастрофой

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф был "разгневан" после получения в понедельник ответа Ирана на предложение США о возможности перемирия, он назвал его "провалом и катастрофой", сообщает американский портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.
В понедельник иранское государственное агентство IRNA сообщало, что Иран в ответе на предложение США отверг возможность перемирия, заявив о необходимости прекращения конфликта на постоянной основе, а также снятия санкций. Кроме того, в ответе содержатся требования Ирана по поводу безопасного передвижения судов через Ормузский пролив. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложение США был существенен, но все еще недостаточно хорош.
"В понедельник утром, когда Трамп общался с собравшимися на пасхальном торжестве в Белом доме, "весьма разгневанный" Стив Виткофф обзванивал всех по телефону", - пишет портал.
По словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией, Уиткофф заявил посредникам, участвующим в процессе урегулирования, что полученное США контрпредложение Ирана из 10 пунктов является "провалом, катастрофой".
В ночь на среду Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампСтив УиткоффВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала