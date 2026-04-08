Axios: Уиткофф был разгневан изначальным ответом Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф был "разгневан" после получения в понедельник ответа Ирана на предложение США о возможности перемирия, он назвал его "провалом и катастрофой", сообщает американский портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.
В понедельник иранское государственное агентство IRNA сообщало, что Иран в ответе на предложение США отверг возможность перемирия, заявив о необходимости прекращения конфликта на постоянной основе, а также снятия санкций. Кроме того, в ответе содержатся требования Ирана по поводу безопасного передвижения судов через Ормузский пролив. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложение США был существенен, но все еще недостаточно хорош.
"В понедельник утром, когда Трамп общался с собравшимися на пасхальном торжестве в Белом доме, "весьма разгневанный" Стив Виткофф обзванивал всех по телефону", - пишет портал.
По словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией, Уиткофф заявил посредникам, участвующим в процессе урегулирования, что полученное США контрпредложение Ирана из 10 пунктов является "провалом, катастрофой".
В ночь на среду Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.