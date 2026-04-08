Кадыров показал кадры ударов по позициям ВСУ на харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Батальон спецназа "Ахмат" уничтожил на харьковском направлении пункт управления БПЛА, миномёт и оборудованную позицию ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление. Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" МО РФ совместно со СКАД 607 "Горец" и подразделениями 245-го мотострелкового полка МО РФ выявили пункт управления БПЛА, миномёт и оборудованную позицию противника… Цели успешно уничтожены", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что противник в очередной раз получил подтверждение, что даже тщательно подготовленные позиции имеют "свойство внезапно становиться крайне заметными".
22 июня 2022, 17:18