Кадыров показал кадры ударов по позициям ВСУ на харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Батальон спецназа "Ахмат" уничтожил на харьковском направлении пункт управления БПЛА, миномёт и оборудованную позицию ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он добавил, что противник в очередной раз получил подтверждение, что даже тщательно подготовленные позиции имеют "свойство внезапно становиться крайне заметными".