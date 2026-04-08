Подозреваемому в убийстве учителя в Пермском крае грозит до 10 лет тюрьмы

ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Подростку, подозреваемому в убийстве педагога школы в Добрянке Пермского края, грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
В среду Свердловский суд Перми рассмотрит ходатайство об аресте фигуранта на время предварительного следствия, сообщили ранее агентству в суде.
"Максимальное наказание, которое может быть назначено несовершеннолетнему (по статье "Убийство" - ред.), - 10 лет лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.
Во вторник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 17-летний подросток напал с ножом на учителя на улице у входа в школу в Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).