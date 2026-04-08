Проблем с оплатой услуг россиянами в Турции почти не осталось

АНТАЛЬЯ, 8 апр – РИА Новости. Проблем с оплатой услуг россиянами на отдыхе в Турции почти не осталось, рынок нашёл решения на фоне западных санкций, заявил РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
"На сегодняшний день существенных трудностей с оплатой услуг российскими туристами практически не наблюдается. Рынок адаптировался к санкционным ограничениям, были выработаны альтернативные механизмы расчётов, что позволяет туристам комфортно пользоваться всеми услугами во время отдыха", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник в органах власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.