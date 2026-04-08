Проблем с оплатой услуг россиянами в Турции почти не осталось

АНТАЛЬЯ, 8 апр – РИА Новости. Проблем с оплатой услуг россиянами на отдыхе в Турции почти не осталось, рынок нашёл решения на фоне западных санкций, заявил РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.

Проблемы с банковскими расчетами между Турцией Россией не затронули российских туристов, однако прогнозировать возможные санкционные шаги Евросоюза в 2026 году затруднительно, заявил ранее РИА Новости источник в одном из государственных банков Турции.

"На сегодняшний день существенных трудностей с оплатой услуг российскими туристами практически не наблюдается. Рынок адаптировался к санкционным ограничениям, были выработаны альтернативные механизмы расчётов, что позволяет туристам комфортно пользоваться всеми услугами во время отдыха", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник в органах власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.