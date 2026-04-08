Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 08.04.2026 (обновлено: 20:59 08.04.2026)
В Турции провели операцию против ИГ* после нападения на консульство Израиля

Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Турция провела операцию против ИГ* после атаки на консульство Израиля в Стамбуле, задержаны почти 200 человек, сообщил минюст страны.
Во вторник было совершено вооруженное нападение на консульство Израиля в Стамбуле. Один из нападавших был ликвидирован, двое получили ранения, также пострадали двое сотрудников полиции. Администрация президента Турции заявила о продолжении борьбы с террористическими угрозами.
"Вчера, после вооруженного нападения, совершенного тремя террористами на полицейский пост в стамбульском районе Левент, под координацией наших главных прокуратур в 34 провинциях были проведены одновременные операции против террористической организации ИГИЛ*", - говорится в заявлении, которое приводит газета Türkiye.
В ходе операций были приняты меры в отношении 273 подозреваемых, 198 подозреваемых были задержаны.

* Запрещенная в России террористическая организация
В миреТурцияИзраильСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала