В Турции провели операцию против ИГ* после нападения на консульство Израиля

АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Турция провела операцию против ИГ* после атаки на консульство Израиля в Стамбуле, задержаны почти 200 человек, сообщил минюст страны.
"Вчера, после вооруженного нападения, совершенного тремя террористами на полицейский пост в стамбульском районе Левент, под координацией наших главных прокуратур в 34 провинциях были проведены одновременные операции против террористической организации ИГИЛ*", - говорится в заявлении, которое приводит газета Türkiye.
В ходе операций были приняты меры в отношении 273 подозреваемых, 198 подозреваемых были задержаны.
* Запрещенная в России террористическая организация
