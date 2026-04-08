"Скоро вернемся". На Западе удивились заявлению Трампа об Иране

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Mail бурно отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о "большом дне для мира" после объявления двухнедельного перемирия с Ираном.

"Американцы струсили. Бессмысленно говорить то, что нельзя закончить. Мы скоро вернемся туда, откуда начали. Иран победил", — констатировал Dutch-Matrix2.

Трамп : Делайте, как я говорю, или я разбомблю вас и отброшу в каменный век. Иран : Лучшее, что мы можем сделать, это план из 10 пунктов, в рамках которого ты отдашь нам всё, что мы хотим. Трамп: Договорились", — сыронизировал News Reader.

"Он помнит, кто это начал? Это не "большой день для мира", а очередной день, когда мир ждет, какую же безумную затею устроит президент США", — отметил KR65.

"Получается, Иран получил всё, а Трамп — абсолютно ничего. В этом и заключается искусство сделки?" — задался вопросом Mercedes2.

"Израиль и США атакуют Иран. А потом умоляют о прекращении огня", — подчеркнул Maybe me.

"Итак, Иран контролирует пролив, никаких санкций, он сохраняет свой уран, американские войска не вторгаются на Ближний Восток , и США за всё платят. Это полная капитуляция США! Никто не капитулирует так хорошо, как Трамп, весь мир говорит, что это лучшая капитуляция в истории! Ирану 10 баллов!" — заключил DDK.

В ночь на среду хозяин Белого дома заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. США, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

Высший совет национальной безопасности исламской республики после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.