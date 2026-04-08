10:13 08.04.2026
Произошедшее с Трампом из-за перемирия поразило Запад

Малинен: Трамп капитулировал перед Ираном

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Согласие принять условия Ирана стало безоговорочным поражением президента США Дональда Трампа, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Практически полная капитуляция", — отметил он в соцсети X.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
На Западе рассказали, какой сюрприз приготовит Иран для США
10:10
В ночь на среду хозяин Белого дома заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. США, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности исламской республики после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Платить цену": в Израиле набросились на Трампа из-за перемирия
07:23
 
В миреСШАИранТегеран (город)Туомас МалиненДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
