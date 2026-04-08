Произошедшее с Трампом из-за перемирия поразило Запад

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Согласие принять условия Ирана стало безоговорочным поражением президента США Дональда Трампа, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Практически полная капитуляция", — отметил он в соцсети X.
Высший совет национальной безопасности исламской республики после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.