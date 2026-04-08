21:12 08.04.2026
Левитт: Трамп получил поддержку Нетаньяху в вопросе прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху накануне вечером получил от него полную поддержку в вопросе прекращения огня, утверждает в среду официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент вчера вечером говорил с премьер-министром Нетаньяху. В этом частном разговоре Нетаньяху выразил ровно то, о чем он говорит публично: что он поддерживает президента и Израиль остается ключевым союзником и партнером США", - сказала Левитт журналистам.
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуКаролин ЛевиттДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
