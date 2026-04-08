Трамп получил поддержку Нетаньяху в вопросе прекращения огня с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху накануне вечером получил от него полную поддержку в вопросе прекращения огня, утверждает в среду официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

"Президент вчера вечером говорил с премьер-министром Нетаньяху. В этом частном разговоре Нетаньяху выразил ровно то, о чем он говорит публично: что он поддерживает президента и Израиль остается ключевым союзником и партнером США", - сказала Левитт журналистам.