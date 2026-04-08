"Через две недели". СМИ рассказали, что случится с Трампом из-за перемирия

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Принятое президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня по-прежнему ставит США в затруднительное положение, передает Bloomberg.
"У него есть две недели на то, чтобы разобраться, распутал ли он узел, который сам же и завязал в Иране, или же, наоборот, затянул его еще туже", — говорится в материале.
Как отмечается в статье, Трамп уже подтвердил, что иранское предложение из десяти пунктов ляжет в основу будущих переговоров. Тегеран требует отмены санкций и компенсации за ущерб от войны, что может привести к дополнительным сборам за проход судов через Ормузский пролив и новому скачку цен на энергоносители.
В итоге, как пишет Bloomberg, американский президент может смириться с тем, что его требования останутся невыполненными, — он находится под огромным политическим и экономическим давлением и нуждается в срочном выходе из созданной им же самим ситуации.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот срок ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение за Тегераном контроля над Ормузом, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>