14:42 08.04.2026
WP: власти США уменьшат сумму запроса на финансирование войны против Ирана

Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уменьшит сумму запроса в конгрессе на дополнительное финансирование операции против Ирана с более 200 миллиардов долларов до 80-100 миллиардов долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
В марте газета сообщала, что Пентагон запросил у Белого дома одобрения дополнительного финансирования от конгресса для военных действий, связанных с Ираном, на сумму, превышающую 200 миллиардов долларов.
"Администрация Трампа, как ожидается, значительно пересмотрит свои планы по поиску дополнительного финансирования войны в Иране... Общая сумма ... вероятно, составит от 80 до 100 миллиардов долларов... Эта сумма будет представлять собой менее, чем половину, от более чем 200 миллиардов долларов, которые Пентагон первоначально предложил Белому дому в прошлом месяце", - говорится в материале издания.
По данным источников, сокращение суммы запроса по большей части связано с рекордно высоким запросом администрации США на оборонный бюджет.
Издание отмечает, что пока неизвестно, когда именно администрация направит предложение в конгресс.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
США и Иран продолжат обсуждать вопрос о смягчении пошлин, заявил Трамп
Вчера, 14:27
 
