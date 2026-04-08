"Всю ночь в казино играл?" Как Медведев психанул в проклятом Монте-Карло

Даниила Медведева разгромили на старте престижного турнира в Монте-Карло с жутким счетом. Такого не было никогда! РИА Новости рассказывает об исторических "баранках" лучшего российского теннисиста.
За что придется платить?
Эти кадры точно пополнят коллекцию теннисных мемов. Медведев после очередного промаха в матче с Маттео Берреттини что есть силы запускает ракетку в задний фон. Этого ему кажется мало: он поднимает инвентарь и наносит им мощнейшие удары по кирпично-красному корту стадиона, направляясь к своей скамейке. Ракетка превращается в несколько висящих на струнах обломков, которые Даниил бережно утилизирует в мусорный бак.
Такое заботливое отношение к окружающей среде похвально, но вряд ли оно поможет избежать крупного штрафа. Стадион, на котором проводится турнир Monte Carlo Masters, территориально находится хоть и не в княжестве Монако, а в 150 метрах от его границы на французской стороне, все равно сооружение элитное. И за порчу корта – а заодно и за ущерб общественной морали – Медведеву придется заплатить.
Но понять гнев Даниила можно. Ранее он никогда не проигрывал в матче турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), не взяв ни одного гейма. Да и Берреттини раньше ни разу в трех попытках у Медведева не выигрывал. Правда, встречались эти соперники на харде и довольно давно (последний раз в 2022 году), но с точки зрения теннисной психологии счет личных встреч часто имеет большое значение. Достаточно напомнить про "заколдованного" для Марата Сафина Фабриса Санторо: он и турниры "Большого шлема" выигрывал, и первой ракеткой мира был, а вот с ничем не примечательным французом справляться не умел, проиграв ему семь раз в девяти матчах.
"Может, всю ночь в казино играл?"
Однако в среду дело было не в психологии. В Монте-Карло Медведев исторически играет неудачно. Лучшим его результатом здесь был полуфинал в 2019 году, когда он обыграл по ходу турнира Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса. Еще был четвертьфинал в 2023-м с победой над Александром Зверевым. Но это два исключения. Обычно он выигрывает один, максимум два матча, а дважды (теперь уже – трижды) покидал Монте-Карло без единой победы.
Все из-за того, что этот турнир - первый из тех, что проводятся на европейском грунте. Покрытие и так для Даниила не самое любимое, а тут переходить на него приходится после перелета из США, где все ведущие игроки мира выступают на мартовских "Мастерсах" в Индиан-Уэллсе и Майами. То есть накладывается еще и эффект смены часовых поясов, особенно неприятный при перелетах на восток.
Правда, с учетом этого две "баранки" в матче с Берреттини перебор. "Я в шоке! – признался заслуженный тренер России Виктор Янчук. - Конечно, проиграть Берреттини Медведев мог, это соперник, заслуживающий уважения. Но в равном матче и с плотным счетом. Я очень удивлен, нужно быть совсем не в форме, чтобы так с треском проиграть. Может, Даниил накануне всю ночь в казино играл?"
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал более обоснованное объяснение неожиданному результату. "Явление, конечно, ненормальное, но бывает от перенагрузки, - отметил он. - Если Медведев был физически загружен, то такое поражение можно объяснить, особенно от Берреттини, который играет очень цепко. А 0:6, 0:6 - Даниил мог решить дальше и не играть, когда понял, что не получается. Вообще ничего страшного в этом нет. Просто где-то перегрузился".
Штраф отработает
Тарпищев уже отмечал, что для Медведева в его 30-летнем возрасте принципиально важно играть не все турниры подряд, а выборочно – как раз чтобы избежать физической перегрузки. Именно по такому принципу подбирает календарь экс-первая ракетка мира Новак Джокович в свои 38. Серб как раз турнир в Монте-Карло пропускает, поскольку тот является единственным "Мастерсом", не обязательным к участию. То есть за неявку игроку, который проходит в состав по рейтингу, здесь не грозит штраф и ноль в рейтинг, как это может произойти на другом турнире престижной серии.
Так что здесь возникает вопрос: не целесообразно ли было и Медведеву пропустить Монте-Карло в нынешнем году? Сейчас, с учетом конфуза в матче с Берреттини, напрашивается положительный ответ, но давать его однозначно было бы неверно. Если бы Даниил был к турниру откровенно не готов, он бы просто не заявился на него. Вдобавок – где же тогда ему набирать игровую практику перед Открытым чемпионатом Франции? До "Ролан Гаррос" осталось два "Мастерса" в Мадриде и Риме, которые явно не назовешь тренировочной площадкой. Да и с чего бы не выступить у себя дома – как известно, именно Монте-Карло является резиденцией Медведева.
Возможности реабилитироваться у него будут совсем скоро. Тренд все равно положительный – в нынешнем сезоне у Медведева уже два титула в Брисбене и Дубае плюс финал в Индиан-Уэллсе. Ну а срыв с уничтожением ракетки… Скорее всего, даже сам Медведев через несколько дней будет смотреть видеозапись этого эпизода с улыбкой. А штраф не беда – отработает.