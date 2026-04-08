"Всю ночь в казино играл?" Как Медведев психанул в проклятом Монте-Карло

Тарпищев уже отмечал, что для Медведева в его 30-летнем возрасте принципиально важно играть не все турниры подряд, а выборочно – как раз чтобы избежать физической перегрузки. Именно по такому принципу подбирает календарь экс-первая ракетка мира Новак Джокович в свои 38. Серб как раз турнир в Монте-Карло пропускает, поскольку тот является единственным "Мастерсом", не обязательным к участию. То есть за неявку игроку, который проходит в состав по рейтингу, здесь не грозит штраф и ноль в рейтинг, как это может произойти на другом турнире престижной серии.