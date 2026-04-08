В Тегеране прошел митинг против переговоров с США

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Несколько десятков человек собрались в центре Тегерана, выступив против переговоров с США на фоне достигнутого ранее перемирия, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции вышли на площадь Энгелаб, которая служит традиционным местом проведения провластных митингов. Однако в таких случаях на время массовых мероприятий власти ограничивают движение транспорта в этой части города, превращая как площадь, так и прилегающие улицы в пешеходные зоны.
Сейчас же транспорт продолжает движение, а собравшиеся стоят у одного из зданий, на фасаде которого вывешен баннер с изображением иранских военных. Они держат рыболовную сеть со своим "уловом" - военными кораблями и истребителями противника.
Надпись на плакате гласит: "Ормузский пролив останется закрытым". Именно открытие Ормузского пролива США ставили условием для отказа от ударов по иранской инфраструктуре в ночь на 8 апреля, когда было достигнуто перемирие и решено провести переговоры в Пакистане 10 апреля.
"Переговоры - это снова ловушка", - заявляют участники митинга.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вооруженные силы Ирана, в свою очередь, заявили, что не доверяют США и Израилю и отслеживают все их передвижения в регионе, а в случае "ошибки" с их стороны дадут более разрушительный, чем раньше, ответ.