Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране прошел митинг против переговоров с США - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 08.04.2026 (обновлено: 23:45 08.04.2026)
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. Несколько десятков человек собрались в центре Тегерана, выступив против переговоров с США на фоне достигнутого ранее перемирия, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции вышли на площадь Энгелаб, которая служит традиционным местом проведения провластных митингов. Однако в таких случаях на время массовых мероприятий власти ограничивают движение транспорта в этой части города, превращая как площадь, так и прилегающие улицы в пешеходные зоны.
Запуск американской ракеты Томагавк в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
На Западе сделали тревожное заявление о перемирии США и Ирана
Вчера, 16:39
Сейчас же транспорт продолжает движение, а собравшиеся стоят у одного из зданий, на фасаде которого вывешен баннер с изображением иранских военных. Они держат рыболовную сеть со своим "уловом" - военными кораблями и истребителями противника.
Надпись на плакате гласит: "Ормузский пролив останется закрытым". Именно открытие Ормузского пролива США ставили условием для отказа от ударов по иранской инфраструктуре в ночь на 8 апреля, когда было достигнуто перемирие и решено провести переговоры в Пакистане 10 апреля.
"Переговоры - это снова ловушка", - заявляют участники митинга.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вооруженные силы Ирана, в свою очередь, заявили, что не доверяют США и Израилю и отслеживают все их передвижения в регионе, а в случае "ошибки" с их стороны дадут более разрушительный, чем раньше, ответ.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Не заблуждайтесь". На Западе жестко высказались о перемирии США и Ирана
Вчера, 15:46
 
СШАИранОрмузский проливАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала