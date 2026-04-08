Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк: уровень просрочек по оплате ЖКУ в РФ снизится на 50% к 2030 году - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 08.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Счет на оплату ЖКХ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уровень просрочек по оплате жилищно-коммунальных услуг в России благодаря автоматизации снизится более чем на 50% к 2030 году, заявил руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов в ходе конференции платежных технологий "Импульс".
"Благодаря автоматизации к 2030 году уровень просрочек по оплате ЖКУ снизится более чем на 50%", - приводятся его слова в пресс-релизе Т-Банка, который есть у РИА Новости.
Романов пояснил, что такие показатели достижимы при условии, что компании-партнеры (управляющие компании, платежные агрегаторы и другие) будут делиться данными с банками в реальном времени.
По его словам, к 2030 году более 50% платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства также могут проходить без участия человека.
"Ключевой драйвер изменений – не массовое подключение автоплатежей, а формирование умной экосистемы… В будущем это распространится на все сферы платежей, включая штрафы, ЖКУ, мобильную связь и другие", - пояснил он.
При этом весь обмен данными должен идти в связке "с защитой персональной информации и безопасностью платежей – это базовый принцип цифровой экосистемы", подчеркнул Романов.
По его мнению, взаимный обмен данными в перспективе приведет и к исчезновению бумажных квитанций - так, к 2030 году более 60% домохозяйств полностью перейдут на электронные квитанции, если процесс перехода будет правильно организован.
"К 2030 году число пользователей, оплачивающих ЖКУ через банковские приложения, может достигнуть 70 миллионов человек. При этом доля Т-Банка в этом сегменте может составить от 10 до 20 миллионов клиентов, в зависимости от скорости внедрения новых сервисов и масштаба партнерств", – добавил Романов.
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)РоссияЖКУЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала