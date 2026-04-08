Т-Банк: уровень просрочек по оплате ЖКУ в РФ снизится на 50% к 2030 году

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уровень просрочек по оплате жилищно-коммунальных услуг в России благодаря автоматизации снизится более чем на 50% к 2030 году, заявил руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов в ходе конференции платежных технологий "Импульс".
"Благодаря автоматизации к 2030 году уровень просрочек по оплате ЖКУ снизится более чем на 50%", - приводятся его слова в пресс-релизе Т-Банка, который есть у РИА Новости.
Романов пояснил, что такие показатели достижимы при условии, что компании-партнеры (управляющие компании, платежные агрегаторы и другие) будут делиться данными с банками в реальном времени.
По его словам, к 2030 году более 50% платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства также могут проходить без участия человека.
"Ключевой драйвер изменений – не массовое подключение автоплатежей, а формирование умной экосистемы… В будущем это распространится на все сферы платежей, включая штрафы, ЖКУ, мобильную связь и другие", - пояснил он.
При этом весь обмен данными должен идти в связке "с защитой персональной информации и безопасностью платежей – это базовый принцип цифровой экосистемы", подчеркнул Романов.
По его мнению, взаимный обмен данными в перспективе приведет и к исчезновению бумажных квитанций - так, к 2030 году более 60% домохозяйств полностью перейдут на электронные квитанции, если процесс перехода будет правильно организован.
"К 2030 году число пользователей, оплачивающих ЖКУ через банковские приложения, может достигнуть 70 миллионов человек. При этом доля Т-Банка в этом сегменте может составить от 10 до 20 миллионов клиентов, в зависимости от скорости внедрения новых сервисов и масштаба партнерств", – добавил Романов.
