СВР: в ЕС договорились обеспечить закрытый режим разработки ЯО
11:11 08.04.2026 (обновлено: 11:35 08.04.2026)
СВР: в ЕС договорились обеспечить максимально закрытый режим разработки ЯО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Символика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Руководство Евросоюза договорилось обеспечить максимально закрытый режим разработке ядерного оружия Евросоюзом, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Ранее говорилось, что штаб-квартира Европейского союза приступила к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия.
"На начальном этапе фон дер Ляйен и компания (Евросоюз - ред.) оговорились обеспечить максимально закрытый режим таким приготовлениям", - говорится в сообщении.
По сообщению службы внешней разведки, все это делается исключительно для сдерживания "мифической российской угрозы".
