СВР: в ЕС договорились обеспечить закрытый режим разработки ЯО

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Руководство Евросоюза договорилось обеспечить максимально закрытый режим разработке ядерного оружия Евросоюзом, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Ранее говорилось, что штаб-квартира Европейского союза приступила к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия.

"На начальном этапе фон дер Ляйен и компания (Евросоюз - ред.) оговорились обеспечить максимально закрытый режим таким приготовлениям", - говорится в сообщении.