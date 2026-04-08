18:15 08.04.2026 (обновлено: 22:09 08.04.2026)
Появились новые подробности по делу экс-вице-губернатора Кубани

Суд обратил имущество Миньковой на 330 млн рублей в доход государства

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Суд обратил в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой и членов её семьи более чем на 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Генпрокуратура России в судебном порядке потребовала взыскать с бывшего заместителя губернатора Краснодарского края и ее родственников указанное имущество. Требования надзорного ведомства удовлетворены. В доход государства обращено имущество более чем на 330 миллионов рублей", - сказали в надзорном ведомстве.
В ГП добавили, что экс-чиновник в период работы купила объекты недвижимости в Краснодарском крае, а также транспортные средства. В частности, речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью свыше семи тысяч квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала ее легальные доходы.
