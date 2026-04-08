В РКК "Энергия" рассказали, когда развернут российскую орбитальную станцию
15:21 08.04.2026
В РКК "Энергия" рассказали, когда развернут российскую орбитальную станцию

Российскую орбитальную станцию развернут к 2034 году

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российская орбитальная станция будет развёрнута в полной конфигурации к 2034 году, сообщил в среду главный конструктор станции, заместитель генконструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Кожевников.
На отраслевом форуме активной молодёжи "Роскосмоса" "Команда будущего" в рамках Недели космоса-2026 Кожевников представил презентацию, согласно которой в полной конфигурации новая станция будет развёрнута к 2034 году.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
