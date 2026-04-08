Трамп сообщил подробности о скорых переговорах по Ирану
17:45 08.04.2026
Трамп сообщил подробности о скорых переговорах по Ирану

Трамп: Уиткофф и Кушнер представят США в скорых переговорах с Ираном в Пакистане

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном пройдут очень скоро в Пакистане с участием спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а участие вице-президента Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.
"От нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер. Джей Ди — может быть, я не знаю. Это вопрос безопасности", - сказал он в интервью газете New York Post.
Президент отметил, что, как ожидается, переговоры пройдут в Пакистане и "очень скоро".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
