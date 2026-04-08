Трамп сообщил подробности о скорых переговорах по Ирану

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном пройдут очень скоро в Пакистане с участием спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а участие вице-президента Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.
"От нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер. Джей Ди — может быть, я не знаю. Это вопрос безопасности", - сказал он в интервью газете New York Post.
Президент отметил, что, как ожидается, переговоры пройдут в Пакистане и "очень скоро".