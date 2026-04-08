США задействуют любые средства для изъятия иранского урана, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США готовы задействовать любые средства для силового изъятия иранских запасов урана, если это потребуется, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не будет заниматься обогащением урана, а Соединенные Штаты совместно с Тегераном извлекут и вывезут глубоко залегающую "ядерную пыль". По его словам, соответствующие объекты находятся под "очень тщательным спутниковым наблюдением" космических сил Штатов.
"Что касается урана, мы за ним следим. Мы знаем, что у них есть, и они это отдадут, а мы это получим, и мы заберем это, если понадобится. Мы можем сделать это любыми необходимыми способами", - сказал Хегсет в ходе брифинга.
Американский лидер в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.