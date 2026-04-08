В США заявили о поражении более 80% объектов по производству ракет в Иране
15:37 08.04.2026
В США заявили о поражении более 80% объектов по производству ракет в Иране

Кейн: США уничтожили более 80% иранских предприятий по производству ракет

Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн утверждает, что американские военные поразили более 80% объектов по производству ракет в Иране.
"Их оборонно-промышленная база в сфере противоракетной обороны разрушена - уничтожено более 80% объектов, связанных с ракетной инфраструктурой, а также утрачены мощности по производству твердотопливных ракетных двигателей", - сказал Кейн в ходе совместного брифинга с шефом Пентагона Питом Хегсетом.
Генерал также отметил, что США вывели из строя иранские предприятия, выпускающие компоненты беспилотников.
Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вчера, 14:15
 
В миреИранСШАОрмузский проливПит ХегсетДональд ТрампАббас АракчиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
