В США заявили о поражении более 80% объектов по производству ракет в Иране

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн утверждает, что американские военные поразили более 80% объектов по производству ракет в Иране.
"Их оборонно-промышленная база в сфере противоракетной обороны разрушена - уничтожено более 80% объектов, связанных с ракетной инфраструктурой, а также утрачены мощности по производству твердотопливных ракетных двигателей", - сказал Кейн в ходе совместного брифинга с шефом Пентагона Питом Хегсетом.
Генерал также отметил, что США вывели из строя иранские предприятия, выпускающие компоненты беспилотников.
Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.