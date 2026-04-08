Косачев прокомментировал реакцию США об операции против Ирана

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Операция Вашингтона против Ирана войдет скорее в раздел американских неудач, нежели побед, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
"Самохвалебные реляции из Вашингтона льются рекой, но если эта эпопея и войдёт в историю американских "освободительных" походов, то скорее в раздел неудач, нежели чем побед", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, ещё одна сторона конфликта - Израиль - готова соблюдать двухнедельное перемирие. "Судя по всему - скрепя зубы, ведь для Иерусалима нынешняя пауза чревата дальнейшим укреплением позиций Тегерана в регионе в целом и в соседних для Израиля арабских странах со всеми вытекающими из этого печальными для еврейского государства последствиями. Тут не до реляций", - написал политик.
Иран, вне всякого сомнения, на этом этапе желаемого достиг, полагает Косачев.
"Он выстоял, защитив (при всех трагичных потерях) и территорию, и суверенитет, и национальное достоинство", - отметил политик.
По его мнению, о перспективах американо-иранских переговоров в Пакистане в ближайшие две недели говорить пока невозможно. Но многое прояснится уже сегодня, когда Иран либо согласится "в порядке жеста доброй воли" на возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе, либо нет.
"Промежуточный вариант - согласится, но за 2 миллиона долларов с судна, как о том пишут в СМИ. И это вряд ли усилит шансы для американо-израильской военной операции против Ирана войти в историю в разделе "наши великие победы", - написал политик.