11:13 08.04.2026
"Шансов нет". На Западе раскрыли дерзкий план США против Ирана

Диесен: США все еще хотят уничтожить Иран

© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты не отказываются от своих планов по уничтожению Ирана, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Попытки США уничтожить Иран остаются неизменными, и шансов на заключение мирного соглашения, которое будет соблюдаться, нет никаких. Дипломатия всегда была лишь инструментом обмана, и лишь даст Вашингтону время перегруппироваться и применить другой подход", — написал он в социальной сети X.

Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
На Западе рассказали, какой сюрприз приготовит Иран для США
10:10
По его мнению, Вашингтон и Тегеран не смогут прийти к договору, который решил бы основные причины конфликта.
В ночь на среду Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
По информации Associated Press, в соответствии с планом перемирия Иран и Оман будут взимать плату за получение разрешения на судоходство в Ормузском проливе.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Иран еще не выбрал главу переговорщиков в диалоге с США, пишут СМИ
11:01
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
