"Шансов нет". На Западе раскрыли дерзкий план США против Ирана

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты не отказываются от своих планов по уничтожению Ирана, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Попытки США уничтожить Иран остаются неизменными, и шансов на заключение мирного соглашения, которое будет соблюдаться, нет никаких. Дипломатия всегда была лишь инструментом обмана, и лишь даст Вашингтону время перегруппироваться и применить другой подход", — написал он в социальной сети X.
В ночь на среду Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
По информации Associated Press, в соответствии с планом перемирия Иран и Оман будут взимать плату за получение разрешения на судоходство в Ормузском проливе.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.