"Спартак" одолел "Зенит" и вышел в финал пути регионов Кубка России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде по пенальти победил петербургский "Зенит" в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.

Основное время встречи в Санкт-Петербурге в присутствии 52 120 зрителей завершилось со счетом 0:0. На 44-й минуте полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко не реализовал пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее были футболисты "Спартака" - 7:6.

Игроки обеих команд вышли на матч в футболках с надписью "Дагестан, мы с тобой" в знак солидарности с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения.

Перед началом встречи на стадионе была объявлена минута молчания в память об экс-тренере "Зенита" Мирче Луческу, который ушел из жизни во вторник в возрасте 80 лет.