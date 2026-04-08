Ростовцев заявил, что в мировом биатлоне многие хорошо относятся к России - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
17:20 08.04.2026 (обновлено: 17:43 08.04.2026)
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, высказался о том, как в мировом биатлоне сейчас относятся к России.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
"Конечно, есть люди в мировом биатлоне, которые хорошо к нам относятся. А вот в исполкоме уже другой вопрос. Не могу сказать. Международной повесткой у нас занимается по договоренности Виктор Майгуров, поэтому я не лезу в нее так уж глубоко. Могу сказать, что в целом есть немало людей в мировом биатлоне, которые к нам очень хорошо относятся. Поздравляем друг друга с праздниками, днями рождения, успешными выступлениями и так далее. С Вольфгангом Пихлером общаемся. Есть также легендарный специалист, который, наверное, лет 25 обеспечивает сервис лыжами фирмы Fisher, а именно Майкл Грессигер. Не скажу, что мы прям каждый день созваниваемся, но контакт есть. Есть еще и другие иностранные спортсмены, которые закончили карьеру, но занимаются двигательными активностями. С ними мы встречались, к примеру, летом в Красноярске. Не буду называть их фамилии, чтобы не спекулировать", - сказал Ростовцев.
Полностью интервью с Ростовцевым читайте в четверг на сайте РИА Новости.
