МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.

ВСУ за сутки потеряли 1 110 военнослужащих, танк Leopard, 13 авиабомб и 265 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 493 беспилотных летательных аппарата, 654 зенитных ракетных комплекса, 28 750 танков и других боевых бронированных машин, 1 696 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 334 орудия полевой артиллерии и минометов, 58 872 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ничего святого

Сотрудники военкомата в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Рождества Богородицы Александра Окружко, сообщает в среду Союз православных журналистов (СПЖ).

Клирика УПЦ, архимандрита Филарета (Оливинского) задержали в Виннице сотрудники полиции и военкомата под предлогом необходимости оформить документы для временной отсрочки от мобилизации, сообщила в среду Винницкая епархия УПЦ.

Главной обязанностью полиции в Полтавской области стало выполнение плана по мобилизации в украинскую армию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Польский оксюморон

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах ВСУ, сообщает канцелярия польского лидера.

В польских соцсетях появились объявления на украинском языке, адресованные военнослужащим ВСУ. Их авторы предлагают помощь в организации дезертирства, побега с Украины или в оформлении инвалидности, выяснил корреспондент РИА Новости.

Никто не останется безнаказанным

ФСБ сообщила о задержании 25-летней крымчанки, которая по заданию главного управления разведки минобороны Украины передавала сведения о военных объектах, средствах ПВО и российских военнослужащих, а также кораблях в районе Керченского пролива . Кроме того, она координировала ракетный удар по парому в порту "Кавказ" в Краснодарском крае

Защита гражданских

Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения (ПВН) группировки войск "Центр" с помощью ЗРК "Верба" отразили налет ударных дронов формирований ВСУ на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики , сообщило Минобороны России.

Расчет войск беспилотных систем группировки "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, выследил и с помощью дрона-истребителя сбил тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа "Баба-Яга", атаковавший гражданские объекты в Сумской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Фанат".

Подлость ВСУ

В ряде подразделений ВСУ имитируют отсутствие потерь среди личного состава, записывая в дезертиры или пропавшие без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Владимир Тарабрин. Доставка наемниками и спецслужбами Запада на Украину токсичных химикатов и средств защиты от них может свидетельствовать о подготовке масштабной провокации в зоне СВО, считает постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия ( ОЗХО ), российский посол в Нидерландах

Основатель и первый командир полка "Азов"* (запрещен в России как террористическая организация) Андрей Билецкий (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) может быть причастен к работе подпольного цеха по производству фальшивых удостоверений СБУ , дающих полную бронь от мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Киевский режим использует тему якобы похищенных украинских детей исключительно для антироссийской пропаганды, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Врачебный взгяд

Хирург медицинской роты 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Балтика" сообщил РИА Новости, что украинские военные начиняют боеприпасы металлическими предметами: обрезанными болтами, винтами, шурупами и даже колючей проволокой.

Военные медики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при участии саперов извлекли компонент FPV-дрона ВСУ из раненого десантника, сообщило Минобороны России.

Переговорный процесс

Переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу, но ни одна из сторон - Россия, Украина и США - от них не отказалась, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

Российская Федерация надеется, что в обозримой перспективе у переговорщиков США будет больше возможности участвовать в трехсторонних переговорах по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Соединенные Штаты оптимистично настроены в отношении урегулирования украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.