Бойцы "Севера" уничтожили около 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю
07:32 08.04.2026
Бойцы "Севера" уничтожили около 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" за последнюю неделю уничтожили около 100 тяжелых дронов "Баба-Яга" боевиков ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода зенитных БПЛА с позывным "Бык".
"За неделю военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили порядка 100 тяжелых дронов "Баба-Яга" боевиков ВСУ на харьковском направлении", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что задача расчетов — не дать противнику нанести удар по российским штурмовым и мотострелковым подразделениям. Дроны уничтожаются зачастую на подлёте к позициям.
По словам командира, ВСУ используют эти тяжелые дроны для нанесения ударов и доставки грузов на передовую. Уничтожение как самих аппаратов, так и пунктов их управления нарушает логистику противника и снижает его боевой потенциал.
Уничтожение снабжения ВСУ под Харьковом облегчило работу штурмовикам
