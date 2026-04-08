Бойцы "Севера" уничтожили около 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" за последнюю неделю уничтожили около 100 тяжелых дронов "Баба-Яга" боевиков ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода зенитных БПЛА с позывным "Бык".

Он пояснил, что задача расчетов — не дать противнику нанести удар по российским штурмовым и мотострелковым подразделениям. Дроны уничтожаются зачастую на подлёте к позициям.

По словам командира, ВСУ используют эти тяжелые дроны для нанесения ударов и доставки грузов на передовую. Уничтожение как самих аппаратов, так и пунктов их управления нарушает логистику противника и снижает его боевой потенциал.