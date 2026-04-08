07:03 08.04.2026
Уничтожение снабжения ВСУ под Харьковом облегчило работу штурмовикам

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Уничтожение логистики украинских войск в Харьковской области облегчило продвижение российских штурмовых групп, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
По его словам, в первые дни апреля расчеты БПС (беспилотных систем) 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали более 7 автомобилей и квадроциклов, а также свыше 8 роботизированных комплексов ВСУ, задействованных в снабжении.
"Уничтожение техники противника позволяет ограничить возможность ВСУ наладить постоянное снабжение сил на линии боевого соприкосновения, что позволяет продвигающимся штурмовым подразделениям легче ликвидировать обескровленного противника", - рассказал собеседник агентства.
Как отметил офицер, в Харьковской области специалисты БПС ведут ежедневный мониторинг маршрутов подвоза к линии боевого соприкосновения. Для ударов применяются FPV-дроны, которые снаряжаются осколочно-фугасными или кумулятивными боевыми частями. Работа ведётся круглосуточно с использованием тепловизионного оборудования.
