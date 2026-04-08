Экипаж БМП "Севера" уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области

КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Десантники группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости наводчик-оператор БМП-3 с позывным "Нёра".
"Экипаж БМП-3 56-го десантно-штурмового полка ГрВ "Север" уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ на территории Сумской области. Опорный пункт удалось выявить при помощи БПЛА. Их же расчеты и осуществляли корректировку огня в режиме реального времени", - сообщил боец.
Он уточнил, что таким образом экипаж БМП обеспечил продвижение российских штурмовиков.