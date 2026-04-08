БПЛА ВС России сбил "Бабу-Ягу" ВСУ в Сумской области
06:12 08.04.2026 (обновлено: 12:09 08.04.2026)
БПЛА ВС России сбил "Бабу-Ягу" ВСУ в Сумской области

БПЛА ВС РФ сбил бомбившую гражданские объекты в Сумской области "Бабу-Ягу" ВСУ

КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем группировки "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, выследил и с помощью дрона-истребителя сбил тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа "Баба-Яга", наносивший удары по гражданским объектам в Сумской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Фанат".
Видео объективного контроля с кадрами воздушного боя российского истребителя БПЛА с украинским тяжелым коптером-бомбардировщиком передано в распоряжение агентства.
"Расчет БПЛА группировки войск "Север" выследил в Сумской области тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа "Баба-Яга" и в момент произведения им бомбометания по гражданским объектам сбил его с помощью российского дрона-истребителя", - рассказал РИА Новости боец "Севера" с позывным "Фанат".
По словам военного, благодаря действиям расчета удалось остановить огневой налет ВСУ на гражданскую инфраструктуру области и уничтожить дорогостоящий коптер противника.
"Выучка личного состава войск беспилотных систем растет день ото дня, а формирование нового рода войск успешно продолжается. Перехват "Бабы-Яги" дроном-истребителем был полностью снят на видео другим разведывательным коптером ВС РФ", - сообщил военнослужащий группировки "Север" с позывным "Фанат".
