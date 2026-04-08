БПЛА ВС России сбил "Бабу-Ягу" ВСУ в Сумской области

КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем группировки "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, выследил и с помощью дрона-истребителя сбил тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа "Баба-Яга", наносивший удары по гражданским объектам в Сумской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Фанат".