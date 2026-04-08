ВС России отразили массовый налет ударных дронов ВСУ над территорией ДНР

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения (ПВН) группировки войск "Центр" с помощью ЗРК "Верба" отразили налет ударных дронов формирований ВСУ на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

"Обладая всем спектром средств противодействия вражеским БПЛА, военнослужащие войск противовоздушной обороны в круглосуточном режиме стоят на страже чистого неба над городами республики", - подытожили в ведомстве.