ВС России отразили массовый налет ударных дронов ВСУ над территорией ДНР - РИА Новости, 08.04.2026
05:05 08.04.2026
Войска "Центра" отразили массовый налет ударных дронов ВСУ над территорией ДНР

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения (ПВН) группировки войск "Центр" с помощью ЗРК "Верба" отразили налет ударных дронов формирований ВСУ на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения отдельного зенитного ракетного дивизиона 51 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр", используя переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и оборудованное тепловизионными приборами стрелковое оружие, отразили массовый налет ударных дронов формирований ВСУ на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики", - следует из сообщения.
Как отметили в Минобороны России, в ходе активной обороны расчеты ПВН прикрывают мирное население ДНР и критически важные объекты гражданской инфраструктуры, успешно отражая попытки воздушных атак противника.
"Обладая всем спектром средств противодействия вражеским БПЛА, военнослужащие войск противовоздушной обороны в круглосуточном режиме стоят на страже чистого неба над городами республики", - подытожили в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
