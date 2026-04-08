Врачи ВДВ с участием саперов извлекли из раненого бойца компонент дрона ВСУ - РИА Новости, 08.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 08.04.2026 (обновлено: 11:55 08.04.2026)
Врачи ВДВ с участием саперов извлекли из раненого бойца компонент дрона ВСУ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военные медики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при участии саперов извлекли компонент FPV-дрона ВСУ из раненого десантника, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения задач медицинского обеспечения на Каховском направлении в Херсонской области военные медики 36 отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Ивановского гвардейского соединения ВДВ провели сложнейшую операцию по извлечению компонента FPV-дрона из ноги раненого десантника. На случай подрыва неизвестного предмета были привлечены специалисты-саперы инженерного подразделения ивановских десантников", - говорится в сообщении.
Как объяснили в Минобороны, компонент оказался в ноге военнослужащего в результате атаки FPV-дрона ВСУ в островной зоне дельты Днепра, где стрелок штурмовой роты гвардейского парашютно-десантного полка выполнял боевую задачу по поиску и уничтожению противника. Детально изучив предмет в ноге раненого военнослужащего, сапёры пришли к выводу, что он не является взрывоопасным, а представляет собой один из элементов электропитания FPV-дрона.
"В результате операции, продолжавшейся более пяти часов, и несмотря на риск, которому был подвержен медицинский персонал во время ее проведения, металлический предмет удалось извлечь из конечности военнослужащего и спасти ему жизнь", - подытожили в российском военном ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Воздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
