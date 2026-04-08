Дуран выйдет в старте "Зенита" на матч против "Спартака"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне Евгений Латышонок и Андрей Мостовой, а также колумбиец Джон Дуран выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" на матч второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу против московского "Спартака", сообщается на сайте турнира.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в среду, начало - 20:45 мск.
Закончен (П)
91’ • Максим Глушенков (П)
91’ • Александр Соболев (П)
91’ • Джонатан (П)
91’ • Игорь Дивеев (П)
91’ • Нуралы Алип (П)
91’ • Дуглас Сантос (П)
91’ • Александр Джику (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Жедсон Фернандеш (П)
91’ • Маркиньос (П)
91’ • Кристофер Мартинс (П)
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
- Состав "Зенита" выглядит следующим образом: Евгений Латышонок (вратарь), Нуралы Алип, Ваня Дркушич, Нино, Дуглас Сантос (капитан), Вильмар Барриос, Вендел, Педро, Андрей Мостовой, Луис Энрике, Джон Дуран.
- Футболисты "Спартака" выйдут на поле в следующем сочетании: Александр Максименко (вратарь), Александер Джику, Кристофер Ву, Даниил Денисов, Роман Зобнин (капитан), Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Маркиньос.
Победитель противостояния сыграет с московским ЦСКА в финале пути регионов. Во вторник армейцы в матче второго этапа полуфинала турнира на выезде обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 5:2.