Дуран выйдет в старте "Зенита" на матч против "Спартака"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне Евгений Латышонок и Андрей Мостовой, а также колумбиец Джон Дуран выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" на матч второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу против московского "Спартака", сообщается на сайте турнира.