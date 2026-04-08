СМИ: соглашение между США и Ираном включает Израиль и "Хезболлах"
03:05 08.04.2026
СМИ: соглашение между США и Ираном включает Израиль и "Хезболлах"

Ynet: соглашение между США и Ираном включает Израиль и "Хезболлах"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Соглашение о прекращении огня на две недели между США и Ираном включает отсутствие военных действий Израиля и ливанского движения "Хезболлах", сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на несколько высокопоставленных источников из службы безопасности.
"Двухнедельное прекращение огня, объявленное президентом (США Дональдом - ред.) Трампом час назад, будет распространяться и на Ливан... Было достигнуто соглашение о том, что прекращение огня будет распространяться на ливанскую территорию, то есть Израиль и "Хезболлах" прекратят огонь, а Иран откроет Ормузский пролив", - говорится в публикации портала.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Израиль зафиксировал запуск ракет из Ирана
02:57
 
