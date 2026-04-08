ФАС и Верхневолжье подписали соглашение о совместном развитии конкуренции

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский и врио губернатора Тверской области Виталий Королев в среду подписали соглашения о совместном развитии конкуренции и о тестировании функционала Единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашения нацелены на повышение качества жизни людей и создание комфортных условий для бизнеса.
На встрече в правительстве Тверской области Королев и Шаскольский подчеркнули значимость подписанных документов для повышения инвестиционной привлекательности региона, дальнейшего развития инновационно-промышленных парков.
"Сегодня подписали дорожную карту развития конкуренции, чтобы потребители получали товары и услуги по конкурентным, не завышенным ценам. Льготы для инвесторов, благодаря которым создаются новые рабочие места и социально значимые объекты в регионе, будем обсуждать с Федеральной антимонопольной службой, чтобы они были направлены на повышение благосостояния наших граждан", – сказал Королев.
Он добавил, что еще одно соглашение сделает тарифы более прозрачными и обоснованными, упростит работу регулируемых организаций с точки зрения взаимодействия с регуляторами.
Благодаря достигнутым договоренностям станет эффективнее защита интересов тверского предпринимательства от монополистов во всех ключевых сферах. В отрасли ЖКХ соглашения помогут обеспечить прозрачность регулирования тарифов на коммунальные услуги, чтобы избежать их необоснованного повышения.
Также в среду Тверская область стала площадкой Всероссийского семинара ФАС. Королев, обладая большим опытом работы в Федеральной антимонопольной службе, принял участие в дискуссии и обозначил актуальные задачи Верхневолжья, решение которых напрямую связано с проведением грамотной тарифной политики. Это обновление объектов ЖКХ и повышение надежности электроснабжения, усиление темпов газификации, совершенствование системы обращения с ТКО – то, что делает комфортнее жизнь граждан и бизнеса.
Королев также вручил региональные награды за вклад в развитие энергетической отрасли Верхневолжья. Звания "Почетный энергетик Тверской области" удостоен заместитель председателя регионального правительства Александр Цветков. Почетной грамотой награжден генеральный директор ПАО "Россети Центр" Борис Эбзеев. Благодарность главы региона объявлена директору филиала ПАО "Россети Центр" – "Тверьэнерго" Вадиму Юрченко.