ФАС и Верхневолжье подписали соглашение о совместном развитии конкуренции

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский и врио губернатора Тверской области Виталий Королев в среду подписали соглашения о совместном развитии конкуренции и о тестировании функционала Единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашения нацелены на повышение качества жизни людей и создание комфортных условий для бизнеса.

На встрече в правительстве Тверской области Королев и Шаскольский подчеркнули значимость подписанных документов для повышения инвестиционной привлекательности региона, дальнейшего развития инновационно-промышленных парков.

"Сегодня подписали дорожную карту развития конкуренции, чтобы потребители получали товары и услуги по конкурентным, не завышенным ценам. Льготы для инвесторов, благодаря которым создаются новые рабочие места и социально значимые объекты в регионе, будем обсуждать с Федеральной антимонопольной службой, чтобы они были направлены на повышение благосостояния наших граждан", – сказал Королев.

Он добавил, что еще одно соглашение сделает тарифы более прозрачными и обоснованными, упростит работу регулируемых организаций с точки зрения взаимодействия с регуляторами.

Благодаря достигнутым договоренностям станет эффективнее защита интересов тверского предпринимательства от монополистов во всех ключевых сферах. В отрасли ЖКХ соглашения помогут обеспечить прозрачность регулирования тарифов на коммунальные услуги, чтобы избежать их необоснованного повышения.

Также в среду Тверская область стала площадкой Всероссийского семинара ФАС. Королев, обладая большим опытом работы в Федеральной антимонопольной службе, принял участие в дискуссии и обозначил актуальные задачи Верхневолжья, решение которых напрямую связано с проведением грамотной тарифной политики. Это обновление объектов ЖКХ и повышение надежности электроснабжения, усиление темпов газификации, совершенствование системы обращения с ТКО – то, что делает комфортнее жизнь граждан и бизнеса.