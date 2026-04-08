В Словакии почтили память советских воинов, освобождавших Братиславу
16:38 08.04.2026 (обновлено: 19:33 08.04.2026)
В Словакии почтили память советских воинов, освобождавших Братиславу

© РИА Новости. Церемония возложения цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе. 8 апреля 2026
БРАТИСЛАВА, 8 апр - РИА Новости. Несколько десятков человек собрались в среду на мемориале Славин в словацкой столице, чтобы почтить память советских воинов, освобождавших Братиславу от фашизма, передает корреспондент РИА Новости.
Братислава была освобождена от фашизма 4 апреля 1945 года. Памятная дата в этом году совпала с празднованием Пасхи у западных христиан, поэтому официальные торжества по случаю освобождения города были отложены на 8 апреля.
В среду перед мемориалом Славин собрались жители словацкой столицы, депутаты парламента республики и другие официальные лица Словакии, которые принесли венки и цветы, чтобы почтить память советских солдат, погибших за освобождение города.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральный элемент мемориала - величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
