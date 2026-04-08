В Словакии почтили память советских воинов, освобождавших Братиславу

БРАТИСЛАВА, 8 апр - РИА Новости. Несколько десятков человек собрались в среду на мемориале Славин в словацкой столице, чтобы почтить память советских воинов, освобождавших Братиславу от фашизма, передает корреспондент РИА Новости.

Братислава была освобождена от фашизма 4 апреля 1945 года. Памятная дата в этом году совпала с празднованием Пасхи у западных христиан, поэтому официальные торжества по случаю освобождения города были отложены на 8 апреля.