Слепцова назвала сроки возвращения российских биатлонистов на Кубок мира - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
13:27 08.04.2026 (обновлено: 13:29 08.04.2026)
Слепцова назвала сроки возвращения российских биатлонистов на Кубок мира

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости высказалась о возможном возвращении российских биатлонистов на мировую арену.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
"Биатлон, конечно, является одним из самых сложных видов в этом плане. Мне кажется, что в этом году надо хоть кого-то вернуть, чтобы понять, на каком уровне мы сейчас находимся. Думаю, что на следующий сезон нас точно вернут на Кубок мира, пусть даже в нейтральном статусе. Спортсменам надо ехать и выступать, а уж к следующей Олимпиаде точно все будет с российским флагом. А пока начать выступления, к примеру, с Кубка IBU было бы вообще победой", - сказала Слепцова.
Ранее СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международного союза биатлонистов (IBU). Решение о возможном предоставлении допуска спортсменам ожидается в апреле.
Международный союз биатлонистов получил уведомление от CAS
11 декабря 2025, 16:57
 
