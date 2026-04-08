Футболиста махачкалинского "Динамо" прооперировали после разрыва "крестов"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Защитник Идар Шумахов успешно перенес операцию в Германии по поводу разрыва передней крестообразной связки, сообщается в Telegram-канале махачкалинского футбольного клуба "Динамо".
Шумахов получил травму в домашнем матче против "Оренбурга" (1:0) 13 марта. На 40-й минуте футболист упал на газон в результате столкновения с форвардом "Оренбурга" Эмирджаном Гюрлюком и схватился за колено. Он покинул поле при помощи врачей на носилках. На медобследовании у него выявили разрыв передней крестообразной связки.
"Идар Шумахов передает всем большой салам. Защитнику "Динамо" успешно провели операцию в Германии", - говорится в сообщении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шумахову 26 лет. В текущем сезоне вице-капитан махачкалинцев провел 25 матчей.