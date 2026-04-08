Спасатели обнаружили тела двух погибших после обвала в штольне в Приамурье - РИА Новости, 08.04.2026
02:24 08.04.2026 (обновлено: 11:59 08.04.2026)
Спасатели обнаружили тела двух погибших после обвала в штольне в Приамурье

© Фото : Следком Амурской области/Telegram
На месте обвала в штольне в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела двух погибших после обвала в штольне в Амурской области и подняли их на поверхность, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Амурской области завершены поисково-спасательные работы на месте обвала заброшенной штольни в пгт Токур. Спасатели обнаружили тела двух погибших и подняли их на поверхность", - говорится в сообщении.
В поиске людей и координации работ были задействованы все необходимые службы. К спасательной операции были привлечены горноспасатели МЧС России из Хабаровского края. К месту происшествия была направлена оперативная группа главного управления МЧС. Также на месте происшествия работали представители Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
ПроисшествияАмурская областьРоссияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
