Передовые сибирские предприятия удостоены сертификатов "Сделано в России"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Несколько сибирских предприятий удостоились сертификатов "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), подтверждающих высокое качество и надежность отечественной продукции, говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Новосибирский научно-производственный центр "Вектор-Вита" работает на рынке с 2005 года. Предприятие, специализирующееся на продукции на основе биосеребра, получило сертификат "Сделано в России" на флагманское сырье для пищевой промышленности "Арговит-С". Этот раствор кластерного серебра, наряду с гелями и пудрой, экспортируется в страны СНГ и Латинской Америки, в частности, в Мексику для изготовления ветеринарных препаратов. Конкурировать за рубежом компании позволяет научный задел и непрерывные НИОКР. На старте компания столкнулась с нехваткой компетенций в сфере ВЭД. Решением стали образовательные курсы на платформе "Мой экспорт". В планах компании - выход на рынки Юго-Восточной Азии, где сертификат станет дополнительным маркетинговым козырем.

Параллельно с биотехнологиями высокие стандарты качества подтверждают и лидеры IT-сектора. Два юридических лица, входящих в группу компаний "Инфоматикс", получили сертификаты "Сделано в России". ООО "ТопМедиа" присвоен сертификат в категории "Надежность". ООО "Инфоматикс" отмечено сертификатом в категории "Уникальность" за программно-аппаратный комплекс, предназначенный для использования в общественном транспорте. Разработчик позиционирует свою мультисервисную платформу как один из инструментов обеспечения технологической независимости в отрасли. В настоящее время ГК "Инфоматикс" рассматривает выход на зарубежные рынки с применением модели трансфера технологий, в частности, в Индию. Системно развивать экспортное направление помогает государственная поддержка: благодаря участию в зарубежных выставках при содействии РЭЦ компания смогла привлечь внимание иностранных партнеров.

Вопрос качества и технологической независимости сегодня остро стоит и в сфере специального снаряжения. Модульный бронежилет "Архангел-М" новосибирской компании "Филлин", активно применяющийся в ходе СВО, также получил сертификат "Сделано в России". Сертификация подтвердила, что данная бронесистема полностью производится в Новосибирске - от баллистических пакетов до инновационных бронепанелей.

В Томской области статус надежных поставщиков под национальным брендом официально подтвердили уже 36 компаний. Среди них такие лидеры АПК и промышленности, как "Томские мельницы", "Сибагроприбор", "Пивоварня Кожевниково", "Новохим", "Кахети", "Эскимос" и "Биолит". Активную динамику демонстрирует и Новосибирская область: здесь обладателями сертификатов являются 83 предприятия, включая компании "Новосибирскхлебопродукт", "Химцентр" и "Вакио".

Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.