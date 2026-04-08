Граждане Венгрии в Сербии уже начали голосовать на выборах

БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Венгров, живущих в Сербии и обладающих правом голоса на выборах в венгерский парламент 12 апреля, около 83 тысяч, они уже начали голосование по почте, сообщил РИА Новости председатель партии "Союз венгров Воеводины" (SVM) Балинт Пастор.
По данным переписи населения Сербии 2022 года, в республике проживает 184,5 тысяч граждан венгерской национальности, подавляющее большинство - в автономном крае Воеводина. Пастор уточнил, что не все воеводинские венгры являются гражданами Венгрии и не все с венгерским гражданством зарегистрированы как избиратели.
"Около 83 тысяч человек имеют сербское и венгерское гражданство и право голосовать 12 апреля. Волеизъявление уже началось, потому что диаспора, те, у кого нет регистрации в Венгрии, голосуют по почте. Большинство граждан с двойным гражданством в эти дни уже голосуют и могут направить заполненные бюллетени генконсульству Венгрии в Суботице", - отметил председатель SVM.
По его словам, объединение CMH (Concordia Minoritatis Hungaricae) помогает гражданам в техническом смысле, потому что необходимо заполнять идентификационный формуляр согласно венгерским документам.
"Пакеты для голосования с бюллетенями прибыли в Сербию десяток дней назад, после заполнения они должны быть доставлены в национальный избирательный офис в Будапеште не позднее воскресенья. Призываю граждан, которые хотят и имеют право – проголосовать и, самое позднее в субботу, передать пакеты активистам CMH или направить в посольство Венгрии в Белграде или генконсульство в Суботице", - подчеркнул собеседник агентства.
