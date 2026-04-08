Граждане Венгрии в Сербии уже начали голосовать на выборах

БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Венгров, живущих в Сербии и обладающих правом голоса на выборах в венгерский парламент 12 апреля, около 83 тысяч, они уже начали голосование по почте, сообщил РИА Новости председатель партии "Союз венгров Воеводины" (SVM) Балинт Пастор.

"Около 83 тысяч человек имеют сербское и венгерское гражданство и право голосовать 12 апреля. Волеизъявление уже началось, потому что диаспора, те, у кого нет регистрации в Венгрии, голосуют по почте. Большинство граждан с двойным гражданством в эти дни уже голосуют и могут направить заполненные бюллетени генконсульству Венгрии в Суботице", - отметил председатель SVM.