МИД Саудовской Аравии приветствовал прекращение огня между США и Ираном - РИА Новости, 08.04.2026
10:45 08.04.2026
МИД Саудовской Аравии приветствовал прекращение огня между США и Ираном

ДУБАЙ, 8 апр – РИА Новости. МИД Саудовской Аравии поддержал прекращение огня между США и Ираном, выразив надежду на всеобъемлющее прекращение военных действий в регионе, говорится в заявлении МИД королевства.
"МИД приветствует заявления президента США Дональда Трампа и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа о достижении договоренности между США и Исламской Республикой Иран о прекращении огня", - говорится в документе.
В Эр-Рияде выразили надежду, что этот шаг "откроет возможность для достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, будет способствовать укреплению безопасности в регионе и остановит нападения, а также приведет к прекращению политики, нарушающей суверенитет, безопасность и стабильность государств региона".
