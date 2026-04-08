МИД Саудовской Аравии приветствовал прекращение огня между США и Ираном

ДУБАЙ, 8 апр – РИА Новости. МИД Саудовской Аравии поддержал прекращение огня между США и Ираном, выразив надежду на всеобъемлющее прекращение военных действий в регионе, говорится в заявлении МИД королевства.

В Эр-Рияде выразили надежду, что этот шаг "откроет возможность для достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, будет способствовать укреплению безопасности в регионе и остановит нападения, а также приведет к прекращению политики, нарушающей суверенитет, безопасность и стабильность государств региона".