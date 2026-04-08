Директор ПАО "Яковлев" объяснил, почему до сих эксплуатируется Як-40
04:15 08.04.2026 (обновлено: 04:16 08.04.2026)
Директор ПАО "Яковлев" объяснил, почему до сих эксплуатируется Як-40

РИА Новости: Як-40 используется до сих пор из-за простоты в эксплуатации

Самолеты ЯК-40
Самолеты ЯК-40. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Порядка 50 самолетов Як-40 до сих пор эксплуатируются для перевозки пассажиров и в качестве летающей лаборатории, это очень надежный и простой в эксплуатации лайнер, сообщил РИА Новости управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в ОАК, "Ростех") Василий Прутковский.
В апреле этого года исполнилось 120 лет со дня рождения легендарного советского авиаконструктора Александр Яковлева, создавшего более 200 проектов и типов самолетов.
Учебно-боевой самолет Як-130М - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Три экземпляра Як-130М будут готовы к полетам до 2027 года
6 апреля, 06:16
Самолет Як-40 серийно выпускался в СССР с 1966 по 1981 годы.
"В качестве пассажирского самолета он до сих пор летает в северных регионах России, а также на Камчатке и в Вологде. Кроме того, его используют в качестве летающей лаборатории для проведения испытаний, в рамках, например, проекта создания пассажирского сверхзвукового самолета", - сказал Прутковский.
По его словам, Як-40 очень надежный и достаточно простой в эксплуатации самолет.
"Для сверхзвука, в частности, нужен радиопрозрачный обтекатель, надежный источник питания, некоторое количество антенн… Все это достаточно просто дополнительно установить на Як-40", - сказал директор ПАО "Яковлев".
В настоящее время в Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем (ГосНИИАС) реализуется программа создания в России сверхзвукового пассажирского самолета. Ряд алгоритмов и технологий отрабатываются и испытываются на самолете Як-40.
Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В ПАО "Яковлев" назвали дату первого полета Як-130М
3 апреля, 05:14
 
РоссияСССРКамчаткаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехЯк-40
 
 
