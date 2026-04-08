Директор ПАО "Яковлев" объяснил, почему до сих эксплуатируется Як-40

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Порядка 50 самолетов Як-40 до сих пор эксплуатируются для перевозки пассажиров и в качестве летающей лаборатории, это очень надежный и простой в эксплуатации лайнер, сообщил РИА Новости управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в ОАК, "Ростех") Василий Прутковский.

В апреле этого года исполнилось 120 лет со дня рождения легендарного советского авиаконструктора Александр Яковлева, создавшего более 200 проектов и типов самолетов.

"В качестве пассажирского самолета он до сих пор летает в северных регионах России , а также на Камчатке и в Вологде . Кроме того, его используют в качестве летающей лаборатории для проведения испытаний, в рамках, например, проекта создания пассажирского сверхзвукового самолета", - сказал Прутковский.

По его словам, Як-40 очень надежный и достаточно простой в эксплуатации самолет.

"Для сверхзвука, в частности, нужен радиопрозрачный обтекатель, надежный источник питания, некоторое количество антенн… Все это достаточно просто дополнительно установить на Як-40", - сказал директор ПАО "Яковлев".