Директор ПАО "Яковлев" объяснил, почему до сих эксплуатируется Як-40

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Порядка 50 самолетов Як-40 до сих пор эксплуатируются для перевозки пассажиров и в качестве летающей лаборатории, это очень надежный и простой в эксплуатации лайнер, сообщил РИА Новости управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в ОАК, "Ростех") Василий Прутковский.
В апреле этого года исполнилось 120 лет со дня рождения легендарного советского авиаконструктора Александр Яковлева, создавшего более 200 проектов и типов самолетов.
"В качестве пассажирского самолета он до сих пор летает в северных регионах России, а также на Камчатке и в Вологде. Кроме того, его используют в качестве летающей лаборатории для проведения испытаний, в рамках, например, проекта создания пассажирского сверхзвукового самолета", - сказал Прутковский.
По его словам, Як-40 очень надежный и достаточно простой в эксплуатации самолет.
"Для сверхзвука, в частности, нужен радиопрозрачный обтекатель, надежный источник питания, некоторое количество антенн… Все это достаточно просто дополнительно установить на Як-40", - сказал директор ПАО "Яковлев".
В настоящее время в Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем (ГосНИИАС) реализуется программа создания в России сверхзвукового пассажирского самолета. Ряд алгоритмов и технологий отрабатываются и испытываются на самолете Як-40.
