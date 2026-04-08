ЛОНДОН, 8 апр - РИА Новости. Американский военный самолет вылетел во вторник днем с британской базы ВВС Фэрфорд по направлению на Ближний Восток на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24.
Самолет вылетел с базы примерно после 15.30 во вторник, после чего направился на юго-восток и пролетел на Европой, направляясь на Ближний Восток.
Изначально во вторник планировался вылет с базы двух американских бомбардировщиков, однако, по сообщениям газеты Express, у одного из них возникли проблемы с двигателем.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.