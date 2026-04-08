Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 08.04.2026
Американский военный самолет вылетел во вторник днем с базы ВВС Британии Ферфорд

Американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 8 апр - РИА Новости. Американский военный самолет вылетел во вторник днем с британской базы ВВС Фэрфорд по направлению на Ближний Восток на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24.
Самолет вылетел с базы примерно после 15.30 во вторник, после чего направился на юго-восток и пролетел на Европой, направляясь на Ближний Восток.
Изначально во вторник планировался вылет с базы двух американских бомбардировщиков, однако, по сообщениям газеты Express, у одного из них возникли проблемы с двигателем.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
В миреБлижний ВостокИранЕвропаДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала