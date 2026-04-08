ЛОНДОН, 8 апр - РИА Новости. Американский военный самолет вылетел во вторник днем с британской базы ВВС Фэрфорд по направлению на Ближний Восток на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24.

Изначально во вторник планировался вылет с базы двух американских бомбардировщиков, однако, по сообщениям газеты Express, у одного из них возникли проблемы с двигателем.