Самолеты-заправщики ВВС США подняли в небо на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Сразу восемь самолетов-заправщиков ВВС США поднялись в воздух на Ближнем Востоке за три часа до истечения срока ультиматума американского президента Дональда Трампа по сделке с Ираном, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Согласно изученным данным, три Boeing KC-46A Pegasus направляются от границы Иордании на восток над Саудовской Аравией . На 23.57 мск вторника один из них отключил транспондер.

Кроме того, один Boeing KC-46A Pegasus и четыре Boeing KC-135 Stratotanker вылетели из Тель-Авива и на данный момент повторяют траекторию самолетов, вылетевших ранее.

Накануне вечером из города Ханья на греческом Крите в сторону Израиля вылетели два самолета ВМС США Grumman C-2A Greyhound, предназначенных для доставки грузов на авианосцы и медицинской эвакуации, а также самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.

В 3:00 мск в среду истекает срок ультиматума, выдвинуто Дональдом Трампом. Президент США требует от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу , в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.

Дальнейшие шаги американский лидер не раскрывает, но регулярно выступает с угрозами и меняет условия. Агентство Reuters на прошлой неделе писало, что итоговая сделка, которую обсуждали Вашингтон с Тегераном при посредничестве Пакистана, будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов.