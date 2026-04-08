Самолеты-заправщики ВВС США подняли в небо на Ближнем Востоке

00:03 08.04.2026 (обновлено: 00:43 08.04.2026)
Восемь самолетов-заправщиков ВВС США подняли в небо на Ближнем Востоке

Самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Сразу восемь самолетов-заправщиков ВВС США поднялись в воздух на Ближнем Востоке за три часа до истечения срока ультиматума американского президента Дональда Трампа по сделке с Ираном, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно изученным данным, три Boeing KC-46A Pegasus направляются от границы Иордании на восток над Саудовской Аравией. На 23.57 мск вторника один из них отключил транспондер.
Кроме того, один Boeing KC-46A Pegasus и четыре Boeing KC-135 Stratotanker вылетели из Тель-Авива и на данный момент повторяют траекторию самолетов, вылетевших ранее.
Накануне вечером из города Ханья на греческом Крите в сторону Израиля вылетели два самолета ВМС США Grumman C-2A Greyhound, предназначенных для доставки грузов на авианосцы и медицинской эвакуации, а также самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.
В 3:00 мск в среду истекает срок ультиматума, выдвинуто Дональдом Трампом. Президент США требует от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Дальнейшие шаги американский лидер не раскрывает, но регулярно выступает с угрозами и меняет условия. Агентство Reuters на прошлой неделе писало, что итоговая сделка, которую обсуждали Вашингтон с Тегераном при посредничестве Пакистана, будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов.
Ранее во вторник США атаковали иранский остров Харк. По данным СМИ, под удар попали военные объекты, в том числе бункеры, радиолокационная станция и склад боеприпасов, при этом нефтяная инфраструктура не получила повреждений. По некоторым сведениям, американцы били без участия израильских сил.
