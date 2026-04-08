Художник Никас Сафронов назвал стоимость самой дорогой своей картины

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал, что в Гонконге на аукционе его картину продали за 985 тысяч долларов, при этом сам он получил 25 тысяч долларов по контракту.
"В Гонконге мою картину продали за 985 тысяч долларов, я получил 25 тысяч долларов по контракту. На "Сотбис" в Лондоне картину продали за 7 тысяч долларов. Картины покупали по 300–500 тысяч долларов шейхи, но я не считаю эту цену главной. За копию - авторский повтор - портрета Дональда Трампа мне предлагали 10 миллионов долларов. Но я не собираюсь его повторять", - сказал Сафронов в беседе с NEWS.ru.
Он добавил, что многие его работы растут в цене. Картины покупают на аукционах частные лица и музеи. Культурные учреждения не могут предложить высокую цену, отметил живописец, однако покупка полотен крупным государственным музеем - всегда престиж и знак качества.